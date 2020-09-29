شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة رولان جاروس - ميار شريف 1 (1) - (1) 0 بليسكوفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت المصرية ميار شريف لاعبة منتخب التنس، خطف الانظار، بعد التألق الكبير والمستوى الذى قدمته ببطولة رولان جاروس ، بعد أن وصلت الى الدور الرئيسى من البطولة ، حيث تلتقى مع كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميا.

على ملعب «فيليب شاترييه» الملعب التاريخي لبطولة رولان جاروس، تقام حاليًا مباراة تجمع بين ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي ضد التشيكية كارولينا بليشكوفا.

المجموعة الثانية:

الشوط الثاني

الشوط الأول

التشيكية تفوز به

المجموعة الأولى - ميار تفوز بها 7-6

الشوط الـ13

ميار: 12

بليسكوفا: 11

الشوط الـ12

التشيكية تتعادل وبداية شوط كسر التعادل

الشوط الـ11

ميار تتقدم للمرة الأولى في أشواط المجموعة الأولى.

الشوط العاشر

ميار تتألق بذكاء شديد وتتعادل

الشوط التاسع

بيلسكوفا تتقدم

الشوط الثامن

التعادل مجددا

الشوط السابع

التشيكية تفوز بالشوط

الشوط السادس

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ميار تتعادل بذكاء

الشوط الخامس

بيلسكوفا تفوز به

الشوط الرابع

ميار تفوز به ولم تحصد التشيكية أي نقاط

الشوط الثالث

ميار: 30

بيلسكوفا: 45

الشوط الثاني

ميار: 45

بيلسكوفا: 30

الشوط الأول

ميار: 30

بيلسكوفا: 45

وتعد ميار شريف –المصنفة 171- أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

بليسكوفا (28 عاما) سبق لها احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس في يوليو 2017، ووصلت بليسكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس عام 2017، كما خاضت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2016.

وكانت ميار قد نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في تاريخ اللعبة ، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل إضافة إلى مشاركتها في اخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى .