شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح كان رائعًا أمام أرسنال وتمنيت أن يحرز هدفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، وبالمستوى الذي ظهر عليه في مباراة أرسنال.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: «صلاح لعب مباراة استثنائية للغاية أمام أرسنال، وتمنيت لو كان بإمكان صلاح التسجيل في مباراة أرسنال».

وأضاف كلوب: «لا أعتقد أن هدف أندي روبرتسون كان رد فعل على تسببه في هدف ألكسندر لاكازيت، الهدف جاء من تمريرة عرضية من الظهير الأيمن وقام الظهير الأيسر بإنهائها في الشباك، وهو أمر مذهل للغاية، كم أحببت ذلك».

وتابع كلوب: «دخل ديوجو جوتا ولعب كرة قدم بشكل طبيعي، وحاول الدفاع بالطريقة التي ندافع بها، تأقلمه مع الفريق بشكل أكبر سيستغرق بعض الوقت، كما كان أمامه فرصة مشاهدة 60 أو 70 دقيقة من أداء ساديو ماني ثم دخل الملعب وقدم أداءً جيدًا بشكل لا يصدق، لقد سجل هدفًا رائعًا».

وأتم كلوب «أعتقد أنه قدم مباراة أولى جيدة في ملعب أنفيلد، لن ينسى هذه المباراة أبدًا وأنا كذلك لن أنساها، إنها بداية رائعة».

كان ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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