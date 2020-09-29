شكرا لقرائتكم خبر عن جاري نيفيل ينتقد محمد صلاح بسبب ما فعله مع جوتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، إن اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أظهر الجزء الأناني منه مع فريقه في المباراة التي جمعت ليفربول مع أرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأبرزت صحيفة ميرور الإنجليزية هذه الإنتقادات، حيث انتقد نيفيل، انتزاع صلاح الكرة من زميله دييجو جوتا أمام مرمى آرسنال، رغم أنَّ الأخير كانت لديه فرصة أفضل لوضعها في الشباك، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة صلاح للكرة.

وأكد نيفيل أنه كان لا يجب على صلاح فعل ذلك، إن هذا هو الجزء الأناني في أسلوب لعبه مع ليفربول، مشيراً: «إنها ليست فرصة صلاح، وبالتالي أزال الكرة من أمام جوتا، وكان يجب عليه أن يترك الكرة لزميله بدل من التداخل معه».

واختتم نيفيل انتقاداته: «صلاح يعلم أنها ليست فرصته، وأن جوتا كان سيحرز الهدف لولا تدخل صلاح، ولكن هذا لا يقلل من قيمة مو فهو لاعب كبير».