شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى للتعاقد مع صفقات قبل نهاية الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن نادي برشلونة الإسباني يتطلع لإنهاء العديد من الصفقات قبل نهاية الميركاتو الصيفي في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من أن النادي الكتالوني يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن البارسا يسعى للتخلص من 3 صفقات أخرين من أجل الاستفادة من أموالهم، وذلك سواء عن طريق البيع النهائي أو على عن طريق الإعارة.
وأشارت الصحيفة، أن قائمة البارسا، تضم كلًا من جان كلير توديبو، ورافينيا ألكانتارا، وصامويل أومتيتي، ومارتن برايثويت، وكارليس ألينيا، إلى جانب أن المدير الفني الهولندين رونالد كومان، يسعى لرحيل ريكي بويج سواء على سبيل الإعارة أو اللعب مع الفريق الثاني حتى يستطيع اللعب لمباريات اكثر.
يذكر ان برشلونة يعاني ماليًا، ما دفعه للتخلص من العديد من اللاعبين، أصحاب الرواتب المرتفعة، والذين خرجوا من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان، مثل لويس سواريز، ونيلسون سيميدو، وأرتورو فيدال.
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