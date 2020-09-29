شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: رحيل فايلر وكارتيرون عن الأهلي والزمالك ليس صدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات، إنه يرى أن رحيل باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، ثم رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، ليس صدفة.

ورحل كارتيرون عن نادي الزمالك بعد تسديد الشرط الجزائي فيما لم يرحل رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، رسميًا، وسيحسم مجلس إدارة النادي الأحمر الخميس المقبل موقفه.

وأوضح عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: «رحيل كارتيرون وفايلر بعد شهر ونصف الشهر من تجديد عقدهما مع الأهلي والزمالك عليه علامة استفهام ومش صدفة، ومش معنى إنك بتحب النادي الأهلي إنك قد امتلكته، إنك قد تستطيع السيطرة عليه، إنك توجهه، إنك تنتقده في العلن، الحب بهذا الشكل مؤذي».

وتابع عدلي القيعي: «الشفافية تتعارض مع الإدارة، لا يمكن التفكير مع الرأي العام ووسائل الإعلام حول اسم المدرب الجديد، نظرية الشباك عايز كده، نظرية خطيرة، والأهلي يعمل في حجرات مغلقة، والقرار يعرف وقت إعلانه وعلى الجماهير مساندة القرار حتى لو كان ضد قناعتها».