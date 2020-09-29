شكرا لقرائتكم كواليس جلسة الصلح بين رضا عبد العال وإبراهيم سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365"، عن كواليس جلسة الصلح بين رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا وإبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر الأسبق برعياة إيهاب جلال رئيس قناة النهار السابق بعد الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين فى الأيام الأخيرة ، وحرص إبراهيم سعيد على توضيح موقفه لرضا عبد العال قائلا :"أنا بعزك وأنت عارف كدا ، وحصل سوء تفاهم وأنا فعلا بحبك وأنت كابتنى وأنا أكتر واحد ساندك وعايزك تبقى أفضل مدرب واللى وصلك مش صح ، وعشان كدا أنا جاى أصالحك " وحرص إبراهيم سعيد على تقبيل رأس رضا عبد العال الذى واجه هذا التصرف بأسلوب ساخر طالباً منه أن يبوس يديه ليدخل الجميع فى وصلة ضحك ، وقال رضا عبد العال :" أنا مش زعلان من إبراهيم سعيد ، دى عين ، واحنا دلوقتى قطعنا كل الالسنة".

وقام إيهاب جلال بدور كبير فى تقريب وجهات النظر وازالة سوء الفهم بين رضا عبد العال وإبراهيم سعيد واستجابا الثنائى وقاما بالتصالح بعد فاصل من العتبا الذى جعل أعاد العلاقة بينهما لتكون جيدة .



رضا عبد العال و إبراهيم سعيد (1)



رضا عبد العال و إبراهيم سعيد (2)

وكان إبراهيم سعيد، قد شن، هجوماً عنيفاً على رضا عبد العال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، على خلفية رد الأخير على انتقاد إبراهيم سعيد له خلال الأيام الماضية قائلاً، "مش أنت حبيبى بس مش هقعد معاك فى استديو تاني".

وقال إبراهيم سعيد فى فيديو عبر حسابه الشخصى على تويتر، "رضا عبد العال بقاله يومين بيتكلم عنى، باختصار عندما علقت على موضوع "الماسك" إنه معجبنيش، وقلت إحنا مش فى مسرح مصر، أنا أول واحد ساندت رضا عبد العال بعد مباراته مع نادى مصر وقلت إنه عمل ماتش كويس رغم إن الناس كان بتتريق وطلعه تريند، وفى مباراة الزمالك قلت إن حركة الماسك لم تعجبنى".

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وأضاف سعيد، "فى مباراة الأهلى الجميع يرى كيف أشدت بك وبالمباراة التى قدمتها، فوجئت بالأمس ببعض الإعلاميين يتحدثون معى لتهدئة الأجواء، "أنا من إمبارح هادى عليك لحد آخر لحظة"، فوجئت اليوم بهذه الرسائل قلت إنك لن تتواجد معى فى استوديو، عنك ما كنت موجود هو أنا قاعد مع مين يعنى، أنا مش هطبطب عليك".

واختتم إبراهيم سعيد قائلا، "انتقدت الكثير من الأشخاص وياما زعلت ناس، حظك أقسم بالله يا عم رضا عبد العال إنى مشفتكش ولا سمعت كلامك عنى قبل مداخلتى معاكم فى الوقت كله كان بيهدينى عليك، قوم صلي ركعتين شكر لله بقي".

ورد رضا عبد العال،مؤكدا أنه سيرد على إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، فى فيديو عالمى - على حد وصفه-، وذلك عقب مران طنطا، وقال عبد العال، "انتظرونى بعد التدريب إن شاء الله فى فيديو عالمى، هو ميعرفش بيخاطب مين ولا بيتكلم على مين، ولولا ربنا والعبد لله مكنتش شوفتوه فى أى قناة، هو اللى جابه لنفسه انتظرونى بعد العاشرة مساءً مش هنتكلم غير من خلال الفيديو وقد أعذر من أنذر".