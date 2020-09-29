شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش باستاد بتروسبورت فى الرابع عشر من أكتوبر المقبل فى اللقاء المقرر بينهما بدور الثمانية لبطولة كأس مصر فى مواجهة صعبة للطرفين فأبناء الموج الأزرق يحلمون بتكرار سيناريو العام الماضى والوصول للمباراة النهائية وتحقيق البطولة للمرة الأولى فى تاريخهم بعدما خسروا البطولة الماضية أمام الزمالك بثلاثية مقابل للاشئ ، بينما يسعى أبناء طلائع الجيش إلى كسر حاجز الوصول لدور الثمانية وتحقيق المفاجأة بالتغلب على بيراميدز والوصول للدور نصف النهائى من البطولة .

ورغم فارق الإمكانيات إلا أن المباراة ستكون صعبة خاصة وأن طلائع الجيش من الفرق التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية بالدورى أمام بيراميدز كان أخرها التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما بالدورى .

Advertisements

ويأمل أنتى انتيتيتش المدير الفنى لبيراميدز فى الوصول لأبعد نقطة بكأس مصر لمحو الصورة السيئة التى وضع فيها الفريق بجدول الدورى بعدما خسر بيراميدز مع الخواجة الكرواتى العديد من المباريات السهلة ولم يظهر الفريق المدجج بالنجوم بمستواه المعهود عنه فى الموسم الماضى وهو ما جعل الأنباء تتكاثر حول رغبة الإدارة فى رحيل المدير الفنى والتعاقد مع مدير فنى أخر إلا أن ضيق الوقت وضغط المباريات حال دون إتمام الصفقة

فى المقابل يعيش طلائع الجيش حالة من الإستقرار الفنى بعد تولى عبد الحميد بسيونى المقاليد الفنية للفريق خلفا لطارق يحيي واستطاع عمل توليفة جيدة من اللاعبين استطاعت تحقيق نتائج إيجابية والإبتعاد بالفريق من مؤخرة جدول الترتيب بالإضافة لتقديم كرة جميلة بعدما اعتمد بسيونى على بعض عناصر الخبرة .