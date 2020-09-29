شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة وديا الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة عادل محفوظ، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة على إقامة مباراة ودية مع الفراعنة الصغار بعد غد الخميس، على أن تقام المباراة في تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولى.. ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا التي تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل فى موريتانيا.

وتسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها.

Advertisements

ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.