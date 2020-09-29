شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحدد مشاركة أوناجم مع الزمالك ضد المصري فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة المصرى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، حيث غاب اوناجم عن مباراة الجونة الماضية عقب اصابته في مباراة طنطا بالأاسبوع الـ 29 للدورى، وكانت إصابة اوناجم عبارة جزع في الركبة.

ومن المتوقع أن ينضم اوناجم الي قائمة المباراة ولكن لن يشارك في التشكيل الأساسي في حالة عدم اكتمال شفاءه بنسبة 100%.

فيما أشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

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وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى في الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فإن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.

من ناحية أخرى قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، رفع توصية إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل إرسال خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل الاعتراض على إقامة مباريات في بطولة الدورى الممتاز خلال فترة التوقفات القادمة بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، حيث تأتى رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بأنه من المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة إن الزمالك وصله خطابين من الاتحاد المغربى ونظيره التونسى من أجل استدعاء ثنائى الفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسي فرجانى ساسي خلال فترة التوقف القادمة وهوا ما يحرم الفريق من جهودهما في تلك المرحلة.

وفى هذا الشأن قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن الأهلي حسم لقب الدوري، لكن هناك أندية أخرى مثل الزمالك مصالحها تتضرر، وهناك من ينافس على الهبوط، ونحن ننافس على المركز الثاني للمشاركة في دوري الأبطال بالموسم الجديد، لذا سنحتاج كل لاعبينا، وليس عدلا أن نواجه فريقا كاملا ونحن بدون الدوليين، وأى عنصر سيغيب عن الزمالك سيسبب مشكلة، أطالب اتحاد الكرة بحل الأمر مثلما أوجد حلولا لاستكمال الدورى رغم أنه بالأرقام لم يكن منطقيا استكمال المسابقة، وسجلنا اعتراضنا ثم ارتضينا".