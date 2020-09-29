شكرا لقرائتكم حكاية جديدة.. لاعب أهلاوي سابق يسعى لضم علي معلول لنادي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من جديد عاد لاعب سابق في الأهلي انتهت علاقته بالنادي مؤخراً لتفريغ القلعة الحمراء من أحد أهم نجومها خلال السنوات الماضية فقد شهدت الأيام الماضية محاولات مُكثفة من جانب لاعب سابق في الأهلي مع الظهير الدولي التونسي على معلول لاعب الأهلي بهدف انتقال الأخير لنادي بيراميدز في الموسم المقبل ، وتأتي محاولات اللاعب السابق في الأهلي بهدف الإنتقام من ناديه بعدما قرر عدم تجديد عقده قبل عدة أشهر لأسباب فنية وهو الإنتقام الذي تجسّد منذ أسابيع بتحريض رمضان صبحي على الرحيل من الأهلي والإنتقال لبيراميدز رغم أن الأهلي كان قد أنهى الأتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان نهائياً قبل يتراجع الأخير عن اللعب للأهلي وينتقل لبيراميدز.

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مسئولو الأهلى عقدوا جلسة خاصة منذ أيام مع على معلول للإستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة، وكشف معلول لأدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء أنتقل مؤخراً لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أي ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً .

وقال مصدر لـ"اليوم السابع" أن إدارة بيراميدز ترغب في خطف على معلول بأي طريقة من الاهلي لذا قدّمت عرض مالي كبيرله وكانت ستُقدم عرض مالي مُغر للغاية للأهلي قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسي لكن الأخير رفض وأكد لإدارة الأهلي أنه إعتذر لزميله السابق في القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين إنتهاء عقده على الأقل بعد موسمين.