ناصر ماهر يكشف عن تلقيه عرضًا برتغاليًا

كشف ناصر ماهر، اللاعب النادي الأهلي، المعار للصفوف نادي سموحة، تلقيه عرضًا من نادي ناسيونال البرتغالي.

أكد ماهر خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي كان مرحبًا بهذا العرض ولكنه توقف بسبب بعض الاختلافات المادية، ولكن العرض مستمر حتى الآن.

وصرح ناصر ماهر لإبراهيم فايق، عبر برنامجه "جمهور التالتة"، أنه

يجمعه تعاقد مع النادي الأهلي، و هو شرف لأي لاعب للوجود مع القلعة الحمراء، ولكن الهدف الأساسي بالنسبة لي هذه الفترة هي الوصول إلى أعلى مستوى فني مع نادي سموحة لتحقيق طموحاتي بالانضمام إلى المنتخب الأول لكرة القدم.وأضاف ناصر ماهر، أنه شرف له الوجود مع النادي الأهلي، وأن العودة للنادي له إحدى أولوياتي بعد الانضمام للمنتخب الأول، فقال اللاعب إن النادي الأهلي إذا طلبه في أي وقت فهو مرحب بذلك جداً، إذا كان يشعر بأنه سوف يكون وجوده مع الفريق مفيدًا، ولكن إذا لم يكن له دور مع الفريق فيفضل الاستمرار بالخارج للوصول إلى أعلى مستوى فني.