كشف ناصر ماهر، اللاعب النادي الأهلي، المعار للصفوف نادي سموحة، تلقيه عرضًا من نادي ناسيونال البرتغالي.
أكد ماهر خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي كان مرحبًا بهذا العرض ولكنه توقف بسبب بعض الاختلافات المادية، ولكن العرض مستمر حتى الآن.
وصرح ناصر ماهر لإبراهيم فايق، عبر برنامجه "جمهور التالتة"، أنه
وأضاف ناصر ماهر، أنه شرف له الوجود مع النادي الأهلي، وأن العودة للنادي له إحدى أولوياتي بعد الانضمام للمنتخب الأول، فقال اللاعب إن النادي الأهلي إذا طلبه في أي وقت فهو مرحب بذلك جداً، إذا كان يشعر بأنه سوف يكون وجوده مع الفريق مفيدًا، ولكن إذا لم يكن له دور مع الفريق فيفضل الاستمرار بالخارج للوصول إلى أعلى مستوى فني.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر ماهر يكشف عن تلقيه عرضًا برتغاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.