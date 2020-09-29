رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الإثنين 29 سبتمبر منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأخر مباراة في الجولة بين نادي بولونيا ونظيره نادي بارما.

واستطاع نادي بولونيا أن يفوز على نظيره نادي بارما بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – نابولي – 6 نقاط

2 – ميلان – 6 نقاط

3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط

4 – ساسولو – 4 نقاط

5 – يوفنتوس – 4 نقطة

6 – أتالانتا – 3 نقطة

7 – لاتسيو – 3 نقطة

8 – إنتر ميلان – 3 نقطة

Advertisements

9 – بينيفينتو – 3 نقطة

10 – فيورنتينا – 3 نقطة

11 – جنوى – 3 نقطة

12 – بولوينا – 3 نقاط

13 – روما – 1 نقطة

14 – كالياري – 1 نقطة

15 – بولونيا – 0 نقطة

16 – بارما – 0 نقطة

17 – سبيزيا – 0 نقطة

18 – تورينو – 0 نقطة

19 – سامبدوريا – 0 نقطة

20 – كروتوني – 0 نقطة