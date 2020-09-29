رياضة | أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في رحيل 5 نجوم قبل 5 أكتوبر المقبل بسبب الخسائر المادية من بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيخسر النادي 30% من إيراداته المعتادة في الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رونالد كومان مدرب برشلونة واضح بشأن الأسماء التي ينوي الاعتماد عليها في الموسم الحالي والأسماء التي يريد منها مغادرة الفريق إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

Advertisements

وأشارت إلى أن كومان يفضل إعارة ريكي بوتش أو أن يبقي مع الفريق الثاني لكي يلعب بشكل منتظم وهو ما ترفضه الإدارة لرغبتها في تطوير مستواه موضحة أن كومان يريد رحيل أيضًا كارليس ألينيا ومارتن بريثويت وصامويل أومتيتي ورافينيا وتوديبو.

وأوضحت التخلص من صامويل أومتيتي هو الأكثر صعوبة بسبب معاناته من إصابة في الركبة تجعل الأندية مترددة بشأن التعاقد معه بالإضافة إلى أن راتبه المرتفع مع برشلونة.