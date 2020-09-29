رياضة | نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي فولهام الإنجليزي للتعاقد الفرنسي جان توديبو مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي فابريسيو رومانو عبر حسابه الخاص على تويتر إن فولهام يتفاوض مع برشلونة للتوصل إلى اتفاق لضم المدافع توديبو. Advertisements وشارك توديبو مع فريق برشلونة في 5 مباريات ولم يسجل أي هدف وسبق له اللعب مع أندية تولوز الفرنسي وشالكه الألماني.

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