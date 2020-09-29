شكرا لقرائتكم شاكر عبد الفتاح يكشف عن خطة الترسانة ضد الأهلى بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للترسانة، الحديث عن أن مباراته مع الأهلى ليست الأخيرة فى مشواره مع الشواكيش، مؤكداً أن فكرة خوض المارد الأحمر بالبدلاء لاتعنيه، وقال شاكر عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" سواء خاض الأهلى المباراة بالتشكيل الأساسى أو البدلاء لايشغلنى ، سوف ألعب بطريقتى المعتادة ، وأسعى للفوز وأقول للاعبين أظهروا بشكل متميز أمام بطل الدوري"

وأضاف شاكر عبد الفتاح:" نواجه الأهلى بطل الدوري والذى يملك ذخيرة من النجوم، والقرعة للمرة الثانية على التوالى تضعنا فى مواجهة المارد الأحمر ، سوف نجتهد أمام الاهلى ونسعى لتقديم أفضل مالدينا "

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وتابع المدير الفنى للترسانة :"ليس حقيقى أن مباراة الاهلى هي الاخيرة لى مع الشواكيش فلقد سمعت عن هذا الكلام مثل الناس ، جئت للترسانة بعد فترة الانتقالات الشتوية وبالتالى لم أختار اللاعبين المتواجدين حالياً".

ويختتم فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليوم، الثلاثاء، إستعداداً لخوض مباراة الترسانة المقرر لها مساء غداً بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر وهى المباراة التى سيغيب عنها عدد كبير من لاعبي الأهلي للإصابة أو للأيقاف أو لأسباب فنية حيث يغيب كلاً من أيمن أشرف وعمرو السولية للأيقاف ورامي ربيعة للأصابة بمزق في العضلة الخلفية وعلى معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على راحة لمدة يومين قبل الإنضمام إلى منتخب تونس ، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لإراحة عدد من لاعبي الفريق في لقاء الغد وسيُعلن المدرب السويسري قائمة المباراة عقب مران اليوم للدخول في معسكر مغلق والذى يُعد المعسكر الأخير للمدرب السويسري الذي سيرحل عقب لقاء الغد المرتقب.