شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض طلب الترسانة بتأجيل مواجهة الأهلي فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، طلب نادى الترسانة بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء فى كأس مصر، وتمسك مسئولو اللجنة بعدم تعديل جدول مباريات الدورى والكأس الذى تم إعلانه مؤخرا، ويأتى موقف اتحاد الكرة ردا على تصريحات شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للترسانة الذى قال أن مسئولى ناديه تقدموا بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة يطالبون فيه بتأجيل مباراتهم المنتظرة أمام الأهلى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسبب حالة الإجهاد والإصابات التى ضربت الشواكيش خلال الفترة الماضية بعدما خاضوا مباراتين فى دورى القسم الثانى.

وتأكد هبوط الترسانة لدورى القسم الثالث بعد التعادل المخيب للآمال فى لقائهم الأخير أمام الزرقا على ملعب حسن الشاذلى بميت عقبة وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة .

وأضاف المدير الفنى للترسانة أنه فى حالة رفض مسئولى الجبلاية تأجيل المباراة فإنه سيكون مجبرا على خوض اللقاء بعدد من اللاعبين الناشئين وشباب النادى فى إطار حرصه على الحفاظ على كبرياء الشواكيش.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة تجهيز عدد من أسماء الرموز الكروية، مثل محمد صلاح، لإرسال أى متعلقات شخصية له لوضعها فى المتحف، ونفس الأمر لنجوم الكرة السابقين حسام حسن ومحمود الخطيب وأحمد حسن الصفر عميد لاعبى العالم، وأحمد شوبير وعصام الحضرى، والعديد من الرموز التى أثرت الرياضة المصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسق للمنتخب.

فى سياق متصل، تحدث عمرو الجنانى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموقف من الهبوط للقسم الثانى والثالث والرابع، فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها الرياضة المصرية بشكل خاص والرياضة فى جميع أنحاء العالم بشكل عام، بعد تفشى فيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أمر الهبوط فى للأقسام الثالث حتى الوقت الحالى، إلا إنه سيتم اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الجميع.

وكان الجناينى وجه حديث شديد اللهجة، إنه لا يخشى أى شخص خلال تأدية عمله لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، مؤكدًا إنه يقوم بتنفيذ اللوائح والقوانين، كما إنه تم حذف قاموس المجاملات من الجبلاية، ومن سيغرد خارج السرب سيتعرض للعقوبات وفقًا للقوانين واللوائح، مضيفًا إنه لا يبالى بأى هجوم أو انتقاد يتعرض له، خاصة وإنه على يقين بصحة قراراته، كما إنه لا يلتفت للإساءة الشخصية التى يتعرض لها بسبب تطبيقه للوائح والقوانين داخل اتحاد الكرة.