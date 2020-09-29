شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعيد جهود همام طارق والبدرى وأبو اليزيد فى مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الإسماعيلي جهود الثلاثى همام طارق ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد في مواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسماعيلية بالجولة الـ"31" لمسابقة الدوري العام ، بعد غيابهم عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مواجهة بيراميدز التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 29 للمسابقة ، وحقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وفى المقابل يغيب محمد عمار لاعب الاسماعيلى عن فريقه فى مواجهة سموحة المقبلة بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش .

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

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وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها بداية من غدٍ السبت، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارًا بتعيين أبوطالب العيسوى مدربًا عامًا لفريق الكرة الأول، ضمن صفوف الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، وبات الجهاز الفنى يضم هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا وأحمد العجوز مدربًا عامًا وقائما بأعمال مدير الكرة، والعيسوى مدربًا عامًا ورودلفو مخططًا للأحمال ومحمد سعد مدربا للأحمال ومحللا للأداء، وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى.

وجاء قرار تعيين العيسوى فى ظل الخبرات الفنية الكبيرة التى يتمتع بها وقدراته على معاونه الجهاز الفنى الحالى من أجل تخطى تلك المرحلة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.