شكرا لقرائتكم حمدي فتحي نجم الأهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "26" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، حمدى فتحى نجم خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ "26" فهو من مواليد 29 سبتمبر 1994 ، لعب فتحي بقميص فريق ألعاب دمنهور في موسم 2014/2015 عندما كان الفريق يلعب في الدوري الممتاز وقدم أداء جيد، وشارك وقتها في 31 مباراة ببطولة الدوري، سجل خلالهم 3 اهداف كان أحدهم في شباك النادي الأهلي، وأخرى في مرمى الاسيوطي بينما كان الهدف الثالث في شباك الاتحاد السكندري بالإضافة إلى انه نجح في صناعة 4 أهداف.

بعد نهاية الموسم لم ينجح فريق دمنهور في البقاء بالدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي انبي ويبدأ في موسم 2015/2016

موسم فتحي الأول بقميص فريق انبي لم يكن ناجحًا بشكل كبير حيث انه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط بواقع 6 في بطولة الدوري وأخرى بكأس مصر ولم يسجل او يصنع خلالهم أي أهداف.

وانتقل بعدها حمدى فتحى لفريق بترولي آخر وهو بتروجيت في موسم 2016/2017 ليقدم موسم أكثر من رائع حيث انه شارك في 29 مباراة بواقع 27 في الدوري ومباراتين في كأس مصر وسجل خلالهم هدفين ليعود بعد نهاية الموسم لصفوف انبي مرة أخرى.

وفى موسم 2018 قدم فتحي موسم جيد للغاية مع فريق انبي وشارك في 29 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليخطف أعين مسئولي النادي الأهلي الذي حاولوا التعاقد معه بعد نهاية الموسم إلا ان مسئولي الفريق البترولي رفضوا رحيله.

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وفي الدور الأول من موسم 2019 استمر فتحي في تقديم أداءه الجيد مع انبي حيث انه شارك في 17 مباراة بقميص الفريق بواقع 16 في بطولة الدوري وأخرى في كأس مصر، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ليحاول النادي الأهلي ضمه مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو ما نجح فيه أخيرًا.

ويقدم حمدي فتحي مستوى رائعا مع الفريق الأول بالأهلي، منذ انضمامه قادمًا من إنبي، حيث شارك اللاعب في أغلب مباريات الفريق مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي وكان أحد أهم لاعبيه، كما حجز لاعب الوسط لنفسه مكانًا في تشكيل الفريق الحالي منذ تولي السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وعانى حمدي فتحي من الإصابة بقطع في الغضروف على مدار 9 أشهر، غاب على إثرها عن الملاعب طوال هذه المدة، وكان اللاعب قبل الاصابة يعيش أفضل فتراته حيث تألق في وديتي الفراعنة أمام بوتسوانا وليبيريا، وسجل هدفي الفوز في اللقائين.

حمدي فتحي رغم صغر سنه استطاع أن يفرض نفسه على سط ملعب الفريق الأحمر ويثبت جدارته لجماهير الأهلي في وقت قصير، في ظل تمتعه بالمهارات الفنية وقدراته الدفاعية والهجومية المتطورة، وحصد حمدى فتحى ثلاثة بطولات مع الاهلى منذ قدومه من الفريق البترولى وهى بطولة الدوري مرتين وكأس السوبر المحلى .

ورغم أن حمدي فتحي، لاعب وسط مدافع إلا أنه يملك قدرات تهديفية لا تتوقف عند التسديد من خارج منطقة الجزاء فقط، بل تمتد إلى ضربات الرأس أيضا.