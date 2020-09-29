شكرا لقرائتكم فرج عامر يتحدث عن عرض بيراميدز لضم حسام حسن وعلاقة سموحة مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة تلقى ناديه عرض من بيراميدز للتعاقد مع مهاجمه حسام حسن ، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" حسام حسن يملك عرض من لوزان السويسرى وتلقينا اتصالات من بيراميدز للحصول على خدماته وهناك وفد من نادى أسبانى سوف يأتى للاسكندرية غداً للتفاوض بشأنه ونعتزم بيع اللاعب للعرض الأعلى سعر"

وعن اللاعبين المعارين من الاهلى قال فرج عامر :" بالتأكيد أتمنى استمرارهم مع سموحة فى الموسم الجديد ، والاهلى لم يطلب عودة أياً منهم حتى الان وعلاقتنا طيبة للغاية بالقلعة الحمراء وترفع شعار "خد وهات" فى كل النواحى "

وعن تأجيل مباراة الزمالك وسموحة قال فرج عامر :"تلقيت اتصالا من مرتضى منصور أكد لى رغبة ناديه فى تأجيل المباراة لارتباطه بمواجهة أفريقية مع الرجاء ، فوافقت على الفور على اعتبار أنها مهمة قومية نتمنى للزمالك الفوز بها ، وأرسلت خطاب للجبلاية بهذا المعنى ، ولو رفض اتحاد الكرة التأجيل سأكون فعلت ماوفى وسعى وبالتالى سأخوض اللقاء"

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وعن أحمد سامى مدرب سموحة علق فرج عامر :" مدرب كبير تابعته فترة طويلة فلقد واجهنا 3 مرات مرتين مع الطلائع والثالثة مع النجوم وفاز على سموحة فى الثلاث لقاءات وكنت أتمنى أن يدرب فريقى ولكن استشعرت الحرج لمفاوضاته ابان توليه مسئولية تدريب الطلائع وحينما وجدت حمادة صدقى قد شعر بالاختناق من كثرة التعادلات رغم أنه المدرب الوحيد الذى تعادل مع الاهلى فى الدور الاول قررت على الفور الاستعانة بأحمد سامى ، وللامانة يؤدى بإجتهاد شديد وصنع علاقة حب كبيرة مع اللاعبين ويكون أول شخص متواجد فى النادى وأخر شخص يرحل "

وتابع رئيس سموحة :" اتمنى أن ننهى الدور فى المربع الذهبى وأن يخوض اللاعبين المباريات المتبقية بالدوري وكأنها لقاءات كئوس"

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب ضيفه حرس الحدود، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحة أولاً فى الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثانى فى الدقيقة 68، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 43 فى المركز الخامس، ليهدد المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى العام.