شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من على معلول عن حقيقة عرض بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مسئولو النادى الأهلى، منذ أيام مع الدولى التونسى على معلول في جلسة خاصة للاستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادى بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة.

وكشف معلول لإدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء أنتقل مؤخراً لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أى ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً .

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز ترغب فى خطف على معلول بأى طريقة من الأهلى، لذا قدّمت عرضا ماليا كبيرا له وكانت ستُقدم عرضا ماليا مُغريا للغاية للأهلى قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسى لكن رفض، وأكد لإدارة الأهلى أنه اعتذر لزميله السابق فى القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين انتهاء عقده على الأقل بعد موسمين .