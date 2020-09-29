شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرحب بعودة محمد عواد للدراويش فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب أبو طالب العيسوى المدرب العام للنادى الإسماعيلي بعودة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لصفوف القلعة الصفراء إذا أراد الحارس رد جميل الدراويش، وقال أبو طالب العيسوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لجنة التعاقدات بالإسماعيلى بدأت بالفعل متابعة بعض اللاعبين تمهيداً للتفاوض معهم للانتقال لصفوف النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن إبراهيم عثمان منح اللجنة كافة الصلاحيات للتفاوض والتنفيذ"

وتابع أبو طالب العيسوى:" محمد مجدى ومحمد فوزى يقدمان موسم متميز ولكننا نرغب فى التعاقد مع حارس مرمى مميز لزيادة التنافس بين اللاعبين فى هذا المركز ووضعنا أعيننا على بعض الحراس المميزين سنبدأ فى التفاوض معهم "

وعن عودة محمد عواد للإسماعيلى علق أبو طالب العيسوى :" بعد موقفه مع الزمالك وعرضه للبيع لو أراد محمد عواد رد الجميل للإسماعيلى سنرحب بعودته".

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وعن دعم قدامى الاسماعيلى للفريق قال العيسوى:" كانت زيارة مهمة تركت أثر كبير فى نفوس اللاعبين ، وحققنا على إثرها فوز هام على فريق كبير مثل طلائع الجيش يضم عناصر مميزة للغاية ، ونسعى فى المباريات المقبلة لتحسين وضع الدراويش ووضع النادى فى المكانة التى يستحقها بجدول الدوري وأتمنى أن نخوض المباريات المتبقية كلقاءات كئوس لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى".

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، باب الرحيل أمام محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ويسعى النادى لتسويق الحارس خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، "إنه من الأفضل أن يرحل محمد عواد عن صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، تعاقدنا مع محمد عواد وهو رقم واحد، لكن أى حد بيقعد على الدكة كثيرًا بيصدى، أتمنى أن يأتى عرض للزمالك يليق بالزمالك وبمحمد عواد".

وسبق ورفض الزمالك خلال الفترة الماضية خروج محمد عواد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلي صفوف التعاون السعودي.