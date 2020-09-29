شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باتشيكو فى مهمة كسب الثقة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المدير الفنى الجديد للزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو إلى كسب ثقة الجماهير فى ولايته الثانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يتمتع بالفعل برصيد قوى من حبهم من خلال ولايته الأولى، حيث يطمح فى الوصول بالفريق إلى بر الأمان بتأمين وصافة الدورى وحسم لقب كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

باتشيكو مدير فنى يمتلك خبرات قوية فى التعامل التفسى مع اللاعبين وإدارة المباريات، حيث إنه مدرب يستطيع أن يعلم كل كبيرة وصغيره عن لاعبيه بذكاء وحنكة.

يعقد باتشيكو جلسات منفردة مع أفراده جهازه المعاون من المصريين، سواء مع مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، أو عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، وأيضا محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والطبية لجميع اللاعبين الموجودين فى القائمة البيضاء قبل بدء المرحلة المقبلة، حيث حرص المدرب البرتغالى على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا بإحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه مع الفريق هذا الموسم.

و يعاون باتشيكو فى جهازه الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا.

وحرص المدرب البرتغالى على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا باحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه مع الفريق هذا الموسم.

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ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى البرتغالى باتشيكو فى الصور التالية :

