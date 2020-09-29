الزمالك يدرس مخاطبة الجبلاية للاعتراض على إقامة مباريات فى التوقف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، رفع توصية إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل إرسال خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل الاعتراض على إقامة مباريات في بطولة الدورى الممتاز خلال فترة التوقفات القادمة بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، حيث تأتى رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بأنه من المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة إن الزمالك وصله خطابين من الاتحاد المغربى ونظيره التونسى من أجل استدعاء ثنائى الفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسي فرجانى ساسي خلال فترة التوقف القادمة وهوا ما يحرم الفريق من جهودهما في تلك المرحلة.

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وفى هذا الشأن، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن الأهلي حسم لقب الدوري، ولكن هناك أندية أخرى مثل الزمالك مصالحها تتضرر، وهناك من ينافس على الهبوط، ونحن ننافس على المركز الثاني للمشاركة في دوري الأبطال بالموسم الجديد، لذا سنحتاج كل لاعبينا، وليس عدلا أن نواجه فريقا كاملا ونحن بدون الدوليين.. وأي عنصر سيغيب عن الزمالك سيسبب مشكلة، أطالب اتحاد الكرة بحل الأمر مثلما أوجد حلولا لاستكمال الدوري رغم أنه بالأرقام لم يكن منطقيا استكمال المسابقة، وسجلنا اعتراضنا ثم ارتضينا".

فيما قررت إدارة نادى الزمالك، تأجيل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد، انتظارًا للتقرير الذى سيقدمه البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للأبيض، العائد فى ولاية ثانية لقيادة أبناء ميت عقبة، حيث يتسلم المدير الفنى البرتغالى مهمته بداية من أمس، الإثنين، حيث حرص البرتغالى باتشيكو على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا باحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه هذا الموسم، لذا ترى إدارة الأبيض ضرورة تأجيل تحديد قائمة الراحلين بصفة نهائية حتى يتمكن المدرب البرتغالى من متابعة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل الحكم عليهم سواء برحيل البعض أوالإبقاء عليهم، قبل بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.