شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر وشوبير يرحبان بانضمام مدحت شلبى لـ أون تايم سبورتس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" على إجراء مداخلة مشتركة مع كل من أحمد شوبير ومدحت شلبى، من أجل تهنئة الأخير بانضمامه إلى صفوف مقدمى البرامج والمعلقين على المباريات، وذلك إضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعرب الإعلاميون الثلاثة عن سعادتهم البالغة بتواجدهم فى منصة إعلامية محترفة، تحت رئاسة أيمن سالم، ورجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة إن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى القنوات جاء بناء على النجاح الذى أحرزته أون تايم سبورتس فى الفترة الماضية، وكذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة.

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وأضاف صالح أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع زكى عبد الحميد عضو مجلس إدارة المجموعة تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك، والذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت، وقد وافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى على ذلك، وتم التوقيع مع كابتن مدحت.

ومن المقرر أن تعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات المقبلة اسم البرنامج وتفاصيله.