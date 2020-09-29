شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يكشف للأهلى عرض الـ45 مليون جنيه سنوياً من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو النادى الأهلى جلسة خاصة منذ أيام مع الدولى التونسى على معلول للإستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة، وكشف معلول لأدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء أنتقل مؤخراً لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أي ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً .

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز ترغب في خطف على معلول بأي طريقة من الاهلي لذا قدّمت عرض مالي كبيرله وكانت ستُقدم عرض مالي مُغر للغاية للأهلي قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسي لكن رفض وأكد لإدارة الأهلي أنه إعتذر لزميله السابق في القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين إنتهاء عقده على الأقل بعد موسمين.