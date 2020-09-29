شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام، واختارت اللجنة الحكم سعيد حمزة لإدارة مباراة المقاولون ونادى مصر، ومحمود عاشور لمباراة إنبى ومصر المقاصة، وجهاد جريشة لإدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره نادى مصر فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات فى ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون لقاء نادى مصر بتشكيل مكون من "محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم"

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من "عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".

بينما يستدرج إنبى نظيره مصر المقاصة في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

Advertisements

وشدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه ضرورة استكمال قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم ، في المقابل يسعى على عاشور المدير الفني للمقاصة لتحقيق فوزه الثانى على التوالي بعد توليه المسئولية خلفاً لإيهاب جلال لإستكمال إنتفاضة الفريق الفيومى منذ عودة المسابقة من تجميد كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى مباراة مصر المقاصة بتشكيل مكون من "محمود جاد ، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد ، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".

كما من المتوقع أن يبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من "محمود حمدي وعصام صبحي وأحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وعمرو مرعي"

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

ويسعى الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة الضغط على الزمالك لإنهاء الموسم في مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لإنهاء مسلسل نزيف النقاط لفريقه الذى بات مستمراً في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء أمام الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من "مهدي سليمان - طارق طه - علي جبر - عبد الله بكري - عمر جابر- أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد - جون أنطوي".

كما من المتوقع أن يبدأ زعيم الثغر اللقاء بتشكيل مكون من "محمود الزنفلى ، محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل ، عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب ، رزاق سيسيه وخالد قمر".