رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.

انتهت أمس الإثنين 29 سبتمبر منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأخر مباراة في الجولة بين نادي بولونيا ونظيره نادي بارما.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1– كريستيانو رونالدو – 3 أهداف

2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين

3 – أندريا بيلوتي – هدفين

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4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين

5 – درايز ميرتنز – هدفين

6 – هيرفينج لوزانو – هدفين

7 – جوردان فيرتو – هدفين

8 – لوكا كالديرولا – هدفين

9 – لاوتارو مارتينيز – هدف

10 – فيديريكو كييزا – هدف