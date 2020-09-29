رياضة | الأهلي يستقر على المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن الأهلي استقر على المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى إرسال تذاكر الطيران إلى المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة، من أجل تولي المهمة.

ويستعد الأهلي لإنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المدرب في أسرع وقت، في ظل استعدادات الأهلي لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من إسم لتدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وهم التشيكي بافل فربا والكرواتي زوران ماميمتش والأرجنتيني أروا برينا وتين كات وأوزفالدو دي أوليفيرا.