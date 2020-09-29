شكرا لقرائتكم إنبى يستدرج مصر المقاصة اليوم في الدورى المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستقبل فريق إنبى، فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين.
يدخل الفريق البترولى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.
ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.
وشدد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على لاعبيه ضرورة استكمال قطار النتائج الجيدة لاقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم، فى المقابل يسعى على عاشور المدير الفنى للمقاصة لتحقيق فوزه الثانى على التوالى بعد توليه المسئولية خلفاً لإيهاب جلال لاستكمال انتفاضة الفريق الفيومى منذ عودة المسابقة من تجميد كورونا.
ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام مصر المقاصة مكون من :"محمود جاد، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".
ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام انبى مكون من: "محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعي".
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يستدرج مصر المقاصة اليوم في الدورى المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.