شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنع اتحاد الكرة من إجراء تعديلات فى القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، من إجراء تعديلات على القائمة الدولية للحكام، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الفيفا يطلب فيه عدم اجراء تعديلات على القائمة الدولية للحكام الا في حالة حدوث ظروف خاصة مثل ارتكاب أحد الحكام لفعل مشين، وتضم القائمة الدولية للحكام بترتيبها الحالي تأتي كالتالى، إبراهيم نور الدين ، أمين عمر ، جهاد جريشة ، محمود البنا ، أحمد الغندور ، محمد معروف ، محمد عادل .

فى السياق ذاته، أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، رد اللجنة الأولمبية المصرية علي خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الذي يطالب فيه بإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، و أوضحت اللجنة الاولمبية في ردها صعوبة عقد الانتخابات في هذا الموعد نظرا لعدم انتهاء المسابقات المحلية وبالتالي عدم الانتهاء من تصنيف الأندية وهو حق أصيل للجنة الأولمبية المصرية وفقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية .

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح الباب أمام الراغبين فى الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من الخميس المقبل 24 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

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وأكد محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه سيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم بداية من النصف الثانى لشهر نوفمبر 2020.

فيما كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الممرات الشرفية للأهلى فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بعد حسم اللقب حرية شخصية للأندية التى ترغب فى ذلك، على أن يتم التنسيق مع مراقب المباراة قبلها، ولكن اتحاد الكرة لم يطلب هذا الأمر من الأندية بعد حسم الأهلى الدرع بشكل رسمى.

أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم تسليم الأهلى درع الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة، وتحديدا فى الأسبوع الـ34، تحسباً لعدم استكمال المسابقة لأى سبب قهرى خاصة أن الصراع مشتعل فى منطقة الهبوط ولم يتم حسمه