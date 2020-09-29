شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه مصر المقاصة فى صراع الزحف نحو "المربع الذهبى" على بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج إنبى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وشدد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على لاعبيه ضرورة إستكمال قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم ، في المقابل يسعى على عاشور المدير الفني للمقاصة لتحقيق فوزه الثانى على التوالى بعد توليه المسئولية خلفاً لإيهاب جلال لإستكمال إنتفاضة الفريق الفيومى منذ عودة المسابقة من تجميد كورونا.

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ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام مصر المقاصة مكون من: "محمود جاد، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد ، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام انبى مكون من :"محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".