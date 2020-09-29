شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولي يهدى جماهير الإسماعيلي نقاط الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه بالانتصار على طلائع الجيش بهدف نظيف فى الجولة الــ30 ببطولة الدورى المحلى، وأضاف: "الفوز يعود لمجهود جماعى من لاعبى الفريق الذين كان لديهم اصرار كبير على حصد الانتصارات وإعادة البسمة للجماهير".

وواصل: "لاتوجد مواجهة سهلة بالدورى، علينا أن نستمر فى تلك الروح من أجل استمرار الانتصارات".

وأتم حديثه: "اشكر الله سبحانه وتعالى على الهدف وتوقيته وأهديه للجماهير الكبير وأتمنى من لجنة المسابقات إعادة ترتيب الأمور بشأن مواعيد المباريات التى سببت لنا إجهادا كبيرا".

حقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

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وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.