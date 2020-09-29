شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعسكر اليوم إستعداداً لمواجهة التراسنة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليوم، الثلاثاء، إستعداداً لخوض مباراة الترسانة المقرر لها مساء غداً بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر وهى المباراة التى سيغيب عنها عدد كبير من لاعبي الأهلي للإصابة أو للأيقاف أو لأسباب فنية حيث يغيب كلاً من أيمن أشرف وعمرو السولية للأيقاف ورامي ربيعة للأصابة بمزق في العضلة الخلفية وعلى معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على راحة لمدة يومين قبل الإنضمام إلى منتخب تونس ، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لإراحة عدد من لاعبي الفريق في لقاء الغد وسيُعلن المدرب السويسري قائمة المباراة عقب مران اليوم للدخول في معسكر مغلق والذى يُعد المعسكر الأخير للمدرب السويسري الذي سيرحل عقب لقاء الغد المرتقب.

على صعيد المدرب الجديد للفريق الذى سيتولي المسئولية بعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي بعد أيام ، فقد دخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق للوصل الإماراتى دائرة اهتمام الأهلي ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة رينيه فايلر المدير الفني الحالي ، فيما اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي أنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي وجاء إعتذار سباليتي لأنه يتقاضى فى الوقت الحالى ما يوازى 4.5 مليون سنويا ، وهو جالس فى منزله دون عمل لكونه مازال مرتبطا بعقد مع نادى أنتر ميلان الإيطالى حتى العام المقبل، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو سنويا رغم اقالته ، وذلك لحين تسوية الأمر مع النادى او التعاقد مع فريق جديد، وتلقى سباليتي فى الفترة الأخيرة عدد من العروض أبرزها من فيورنتينا الإيطالى وجونزا الصينى وغيرها ، لكنه رفضها جميعا، مفضلا فلوس الانتر عن العودة للتدريب مع أى ناد أخر، حتى عندما فاوضه ميلان فشلت المفاوضات بسبب مطالبة انتر تحمل ميلان باقي قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب بالإضافة إلى قيمة راتبه الذي يُعادل 5 ملايين يورو، وأقال انتر ميلان سباليتى يونيو 2019، وذلك بعد قيادته الفريق للتاهل إلى دورى ابطال أوروبا ، وهو الذى تولى تدريب "النيراتزوري" يونيو 2017 بعقد يمتد حتى 2021 لكن تم اقالته قبل نهايته بموسمين.