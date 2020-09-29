إنجازات نجوم الكرة على جدران اتحاد الكرة.. تعليق صور عزمى مجاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم اتحاد الكرة على خطوة، تجسد العرفان بجهود النجوم السابقين، وعلق صورإنجازاتهم على جدران الاتحاد، وكان للراحل عزمى مجاهد نصيباً بعد وفاته، من خلال تعليق لافتات إنسانية لنعيه.

ويرصد الخليج 365 تجسيد اتحاد الكرة للولاء فى التقرير التالى : إنجازات حسن شحاتة والجوهرى والخطيب على جدران اتحاد الكرة وضع مسئولو اتحاد الكرة صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الاتحاد، وتضمنت مجموعة من ذكريات فوز المنتخب الوطنى ببطولاته القارية بقيادة حسن شحاتة ومشاركاته فى بطولة كأس العالم بقيادة محمود الجوهرى، وكذلك مشاركات محمود الخطيب رئيس الأهلى مع المنتخب وغيرهم من نجوم الكرة المصرية. وكان اتحاد الكرة عكف على إجراء تطوير المدخل يتضمن الكؤوس التى حصدتها المنتخبات وقميص المنتخب وأسماء اللاعبين أعضاء نادى المائة. Advertisements تعليق صور عزمى مجاهد فى مقر الجبلاية كما شهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديداً العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.

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