شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة طلائع الجيش ويبدأ الاستعداد لموقعة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت عصر الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسماعيلية بالجولة الـ"31" لمسابقة الدوري العام ، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث ستخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الطلائع تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها بداية من غدٍ السبت، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارًا بتعيين أبوطالب العيسوى مدربًا عامًا لفريق الكرة الأول، ضمن صفوف الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، وبات الجهاز الفنى يضم هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا وأحمد العجوز مدربًا عامًا وقائما بأعمال مدير الكرة، والعيسوى مدربًا عامًا ورودلفو مخططًا للأحمال ومحمد سعد مدربا للأحمال ومحللا للأداء، وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى.

وجاء قرار تعيين العيسوى فى ظل الخبرات الفنية الكبيرة التى يتمتع بها وقدراته على معاونه الجهاز الفنى الحالى من أجل تخطى تلك المرحلة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

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فى سياق أخر ، طالب على أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق، بضرورة التوقف حالياً عن انتقاد الفريق، مع مساندة اللاعبين فى المرحلة الصعبة الحالية التى يمر بها النادى، وقال أبوجريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "مبادرة نجوم الإسماعيلى من أجل الهدوء خصوصا فى وجود لاعبين صغار السن، الأجواء متوترة حاليا، والجماهير لا تلتمس الأعذار، الأمور تغيرت تماما، لدينا مجموعة لاعبين مصابين".

وأضاف أبو جريشة، "باهر المحمدى غائب عن الإسماعيلى منذ فترة طويلة، وضغط المباريات فى منتهى الخطورة، ولاعبون كثيرون يعانون من الإصابات، وحتى لاعبى المنتخبات يعانون بشدة، بالإضافة إلى مباريات الكأس".

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "هناك أندية لديها إمكانيات كبيرة ولديها بدائل عديدة، ولكن هناك فرقا كثيرة تعانى بشدة، والإسماعيلى لم يتعاقد مع لاعبين مميزين، تم بيع أيضا بعض العناصر من أجل الصرف على الفريق، فالإسماعيلى يعانى من أزمات فنية عديدة، والخط الخلفى فى الفريق يعانى من الإصابات".

وأكد أبو جريشة أنه "يجب التقليل من عمليات النقد من أجل المحافظة على تركيز اللاعبين فى الوقت الحالى، ويجب أن فرض حالة من الهدوء، وتقليل التوتر بالنسبة للفريق، ومساندة الفريق من أجل عبور الكبوة الحالية".

ووجه أبوجريشة نصائح لإدارة الإسماعيلي، قائلا، "يجب التعاقد مع نوعية لاعبين تتماشى مع أداء الفريق، يجب انتقاء عناصر جيدة، ولابد أن يكون هناك لجنة كرة متخصصة، فعملية جلب اللاعبين أو الاستغناء عنهم لم تكن فنية، هناك عناصر رحلت فى ظل الحاجة إليها، ولم يكن هناك بدائل رحل لاعبين مميزين مثل باهر المحمدى وريتشارد بافور وغيرهما، لابد أن يكون هناك رأى فنى فى ملف الصفقات الجديدة، يجب أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم، وأتمنى أن يحقق الفريق نتيجة طيبة فى لقاء اليوم".