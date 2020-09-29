شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يلغى سياسة الدور فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك تحت قيادة البرتغالي جايمى باتشيكو، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، التى ستجمع الفريقان فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الأخير على الجونة بنتيجة 4 / 3 في الجولة الماضية من منافسات البطولة والتي كانت آخر المباريات التي قادها طارق يحيى قبل تسلم البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق المهمة عقب توليه المسؤولية الفنية لقيادة الأبيض في عقد يمتد حتى 31 من شهر يوليو المقبل.

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فيما سيحرص باتشيكو على خوض مواجهة المصرى، بالقوام الأساسي للفريق دون إجراء أية تغييرات جذرية حيث سيستمر في الاعتماد على المجموعة الأساسية للفريق مع إجراء مناقشة مع عمرو عبد السلام، مدرب حراس الفريق، حول الحارس الأساسي للأبيض في اللقاء المقبل بعدما قام طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الذى تولي المهمة بشكل مؤقت عقبل رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، بإشراك الحارسين محمود جنش ومحمد أبو جبل بسياسة الدور، إلا إن باتشيكو سيحسم الموقف مع عمرو عبد السلام من أجل الاعتماد على حارس منهما خلال الفترة المقبلة بصورة أساسية دون إتباع سياسة الدور من أجل تجهيز ذلك الحارس للتواجد بصورة أساسية في مواجهتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، في دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.