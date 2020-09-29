شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 28/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى، اليوم، الإثنين الموافق 28/ 9/ 2020 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، تقارير أرجنتينية تؤكد تصدر أروابارينا للمرشحين لقيادة الأهلى خلفا لفايلر، وجاريدو يغازل الشياطين، وفايلر يقطع وعدًا بالعودة من سويسرا الأحد والأهلي يرفض الخداع، وخناقة على المعارين.. منافسة شرسة على 12 لاعبا فى أندية الدورى.

تقارير أرجنتينية تؤكد تصدر أروابارينا للمرشحين لقيادة الأهلى خلفا لفايلر

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن تصدر المدرب أروابارينا، قائمة المرشحين، لتدريب النادى الأهلى المصرى، في حال رحيل مدربه الحالي رينيه فايلر، الذى يرغب في الرحيل عن قيادة المارد الأحمر، بنهاية الشهر الجاري، وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن أروابارينا، يعد المرشح الرئيسي، لقيادة النادى الأهلى، في الفترة المقبلة، في حال تأكيد رحيل مدربه الحالي السويسرى رينيه فايلر، بنهاية الشهر الجارى، وأضافت الصحيفة، أن مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني السابق، لديه فرص كبيرة، صاحب الـ45 عاما، لتولى قيادة تدريب النادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة.

جاريدو يغازل الأهلى بهدف عماد متعب في الكونفدرالية

نشرالإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى فيديو عبر صفحته الشخصية على تويتر عندما نجح المارد الأحمر فى تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية على يديه بهدف لعماد متعب فى اللحظات الأخيرة من المباراة فى الوقت الذى يبحث فيه مسئولو القلعة الحمراء عن مدير فنى جديد للفريق خلفا للسويسرى فايلر الذى تأكد رحيله عقب مواجهة الترسانة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر الأربعاء المقبل.

فايلر يحجز تذكرة السفر لسويسرا الأربعاء ويخضع لتحليل كورونا

حجز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا الأربعاء المقبل، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة أن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.

من يقود تدريبات الأهلي في غياب فايلر وسيزا قبل مواجهة المقاولون العرب؟

يواجه النادي الأهلي أزمة فنية كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري العام، وتتمثل الأزمة في سفر فايلر بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فيما ما زال مساعده المدرب العام ديفيد سيزا يعاني من فيروس كورونا. Advertisements

فايلر يقطع وعدًا بالعودة من سويسرا الأحد والأهلي يرفض الخداع

يفترض مسئولو النادي الأهلي كذب رواية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر، ويرى مسئولو الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليًا في الوقت الذي تري الإدارة الحمراء أن نيه فايلر هي فسخ عقده يوم 1 أكتوبر، بمجرد حلول موعد أحقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية.

خناقة على معارى الأهلى.. منافسة شرسة على 12 لاعبا فى أندية الدورى