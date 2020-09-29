شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بعد إغلاق صفحة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته بدون الحصول على راحة نظراً لضيق الوقت استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة والنصف عصر الجمعة المقبلة على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري العام ، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة وادى دجلة تدريبات إستشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث لعب 11 مباراة قبل مواجهة وادى دجلة خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين ، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف. Advertisements ونال أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق، إشادة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عقب مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بعد الأداء المتميز الذى قدمه اللاعب وإعادة الاتزان لخط دفاع الفريق فى هذه المرحلة الحاسمة من الدورى. فيما رفض محمد شوقى غريب، مدافع الإنتاج الحربى، مناقشة العروض التى تلقاها الفترة الأخيرة انتظاراً لحسم موقف فريقه بجدول الدورى، وكان محمد شوقى غريب قد تلقى أكثر من عرض مميز بعد تألقه مع الإنتاج الحربى هذا الموسم، ولكن اللاعب فضل تأجيل مناقشة هذه العروض انتظاراً لحسم مسألة بقاء الإنتاج فى الدورى. وتحت قيادة مختار مختار استعادة اللاعب مستواه وبات من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها حيث دفع به فى 9 مباريات من 11 خاضها فريق الإنتاج الحربى بعد استئناف بطولة الدورى عقب التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.