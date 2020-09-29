شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال عن أزمته مع إبراهيم سعيد: "معرفش حد بالاسم ده خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا عبد العال، مدرب فريق طنطا، تعليقا على أزمته مع اللاعب السابق إبراهيم سعيد: "معرفش حد بالاسم ده، ولو هتكلمني عن الماتش والكمامة، فكانت الناس بتصورني فحطيت الماسك على وشي، ومستحيل أكون لابسها أساسا بالشكل ده، إنما لو سألتني عن الشخص ده هقولك أنا ماعرفوش، ومعرفش حد بالاسم ده من الأساس"

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بالنسبة للكاميرا اللي ماشية معايا طول الـ 90 دقيقة، دي تقدر تسأل فيها المخرج، وبعدين ردود أفعاله طبيعية، أنا حطيت إيدي على وشي كنت أقصد أن الكورة جت في وش اللاعب ومكنتش بلطم، وساعتها فريق الزمالك بيعترض على الحكم، فأنا حبطت على وشي، بقولهم سيبوه الكورة جت في وشه".

وعن أزمته بخصوص إبراهيم سعيد، قال: "وبكرر، أنا مجبتش سيرة حد، ومعرفش حد بالاسم ده، ولو أعرف أن الكلام هيبقى عن الموضوع الهايف ده مكنتش عملت مداخلة، إنما هنتكلم عن الدوري والكورة والفرقة عنيا ليك يا أستاذ عمرو".