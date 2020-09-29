شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكى يحلم بتدريب الزمالك لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النيجيرى إيمانويل أمونيكى عن أمنيته بتولى تدريب فريق الزمالك فى يوم ما، مؤكدًا أن الأبيض هو الفريق الذى ساهم فى سطوع نجمه مع الساحرة المستديرة، ولذلك يتمنى أن يتولى تدريبه فى المستقبل القريب، خاصة وإنه من أحد الأندية الكبرى بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى إنه يرحب فى الوقت الحالى بتولى تدريب أى فريق مصرى يستطيع أن يساعده فى تحقيق طموحه.

وأنتقد إيمانويل أمونيكى خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" تصرف الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى السابق للزمالك، والذى قام بسداد قيمة الشرط الجزائى ليرحل ويتولى قيادة التعاون السعودى، مؤكدًا أن تصرفه ليس احترافيًا أوقع الضرر بالفريق الأبيض، كما انتقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لرغبته فى الرحيل قبل بطولة قارية كبيرة، مؤكدًا أن القطبين لا يتأثرا بمثل تلك الأحداث خاصة وإنهم يمتلكون أفضل اللاعبين.

وكان إيمونيكي، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، أكد أنه يحترم فريق مصر المقاصة، رغم أنهم قاموا فجأة بفسخ التعاقد معه دون إبلاغه، معلقا: "لم أتوقع ما حدث معى من مسئولى الفريق بتصرفات غير لائقة".

Advertisements

وأضاف: "مصر بلدى الثاني والمقاصة تصرف معى بشكل غير لائق وتعاقدوا مع إيهاب جلال دون علمى، وكنت أتمنى من المقاصة احترامى كلاعب سابق فى مصر"، مضيفا: "أحلت الملف إلى فيفا للفصل فيه والاتحاد الدولى سيفصل فى أزمة المقاصة".

وتحدث نجم الزمالك السابق فى فريق الأحلام عن مباراة الأهلى والزمالك، قائلا، إنها قمة المباريات لتاريخ الناديين الكبير، وستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقع النتيجة ومن يفقد التركيز سيخسر المباراة.

وواصل إيمانويل حديثه قائلا: "لعبت مع جيل عظيم فى الزمالك ولا أنسي هدفى فى الأهلى موسم 1994، الاستاد كان مليئا بالجماهير ولكنها خالية الآن فى لحظة مختلفة عن الماضى".