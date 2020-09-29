شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "مصر مفيهاش مدرب دكر غير أنا والجوهرى وحسن شحاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال، مدرب فريق طنطا، على وضع التدريب في مصر والمدربين في الوقت الحالي ومستوياتهم، وقال: "أنا معرفش مدرب دكر في مصر غير حسن شحاتة، ومحمود الجوهري وممكن أنا الفترة الجاية، واحنا دايما عقدتنا الخواجة، وأي مدرب أجنبي ييجي ينجم نفسه هنا، وأي دولة عربية تزغلل عينه بالدولار يسيبك ويخلع".

وتعليقا على أزمته مع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، قال: "معرفش حد بالاسم ده، ولو هتكلمني عن الماتش والكمامة، فكانت الناس بتصورني فحطيت الماسك على وشي، ومستحيل أكون لابسها أساسا بالشكل ده، إنما لو سألتني عن الشخص ده هقولك أنا ماعرفوش، ومعرفش حد بالاسم ده من الأساس"

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بالنسبة للكاميرا اللي ماشية معايا طول الـ 90 دقيقة، دي تقدر تسأل فيها المخرج، وبعدين ردود أفعاله طبيعية، أنا حطيت إيدي على وشي كنت أقصد أن الكورة جت في وش اللاعب ومكنتش بلطم، وساعتها فريق الزمالك بيعترض على الحكم، فأنا حبطت على وشي، بقولهم سيبوه الكورة جت في وشه".

وعن أزمته بخصوص إبراهيم سعيد، قال: "وبكرر، أنا مجبتش سيرة حد، ومعرفش حد بالاسم ده، ولو أعرف أن الكلام هيبقى عن الموضوع الهايف ده مكنتش عملت مداخلة، إنما هنتكلم عن الدوري والكورة والفرقة عنيا ليك يا أستاذ عمرو".