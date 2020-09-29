مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المقاولون العرب ونادى مصر على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة انبى ومصر المقاصة على استاد بتروسبورت ومباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى على استاد الدفاع الجوى في ختام منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة المقاولون العرب ونادى مصر

تقام مباراة المقاولون العرب ونادى مصر في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

موعد مباراة انبى ومصر المقاصة

تقام مباراة إنبى ومصر المقاصة في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

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ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.