شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: طموحى تحطيم أرقام الحضرى والاستمرار لسن 47 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، إنه مازال يمتلك الطموح والرغبة فى الاستمرار بالملاعب، لتحطيم الأرقام القياسية، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة وأنه يشعر بقدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الإنجازات فى المرحلة المقلبة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحطيم أرقام السد العالى عصام الحضرى والذى اعتزل اللعبة من الموسم الماضى.

أضاف عبد المنصف خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أنه يطمح للإستمرار فى الملاعب لسن 47 عامًا لتحطيم رقم الحضرى الذى اعتزل فى سن الـ 46، قائلاً: "حققت أرقام قياسية وأسعى لتحقيق المزيد لشخصى ولمصر، وشاركت فى 24 موسم متتالى فى الوقت الذى شارك الحضرى وحسام حسن فى 21 موسم فقط، وشاركت فى 35 ألف دقيقة بالدورى، فضلاً عن الوصل للمشاركة فى المباراة رقم 400، والسد العالى شارك فى 451 وسأصل لهذا الرقم بمشاركتى فى الموسمين المقبلين".

واحتفل فريق وادى دجلة بوصول "أوسة" إلى 400 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدوري الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى أمام سموحة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتسلم محمد عبد المنصف قميص دجلة باسمه وعليه رقم 400، احتفالاً بالمشاركة التاريخية التي تحققت أمام سموحة السكندري، أضاف محمد عبد المنصف في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أن الوصول الى المباراة رقم 400 يأتي بفضل كل الأندية التي شاركت معها عبر مسيرتي وهو أمر أشعر بفخر به بالإضافة الى تقديم كل الشكر للاعبين وكل أفراد المنظومة وعلى رأسهم العمال الذين اعتبرهم لهم دور كبير فيما نصل فيه كلاعبين في كرة القدم.

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وقال محمد عبد المنصف إنه لم يفكر في الاعتزال ولا يلتفت إلى عامل السن وأن القرار في النهاية لقدرته على العطاء في الملاعب خاصة وأنه استطاع في الفترة الماضية استطاع أن يفقد الكثير من وزنه لمساعدته على التألق في الملاعب وشدد الحارس الدولي السابق أن طموحاته في الملاعب لم تتوقف ويتمنى أن يكسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة.