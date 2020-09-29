شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطالب الجبلاية بتأجيل مباراة الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للترسانة أن مسئولى ناديه تقدموا بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة يطالبون فيه بتأجيل مباراتهم المنتظرة أمام الأهلى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بسبب حالة الإجهاد والإصابات التى ضربت الشواكيش خلال الفترة الماضية بعدما خاضوا مباراتين فى دورى القسم الثانى. وتأكد هبوط الترسانة لدورى القسم الثالث بعد التعادل المخيب للآمال فى لقائهم الأخير أمام الزرقا على ملعب حسن الشاذلى بميت عقبة وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة . وأضاف المدير الفنى للترسانة فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على أون سبورت 2 للإعلامى إبراهيم فايق أنه فى حالة رفض مسئولى الجبلاية تأجيل المباراة فإنه سيكون مجبرا على خوض اللقاء بعدد من اللاعبين الناشئين وشباب النادى فى إطار حرصه على الحفاظ على كبرياء الشواكيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يطالب الجبلاية بتأجيل مباراة الأهلى بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.