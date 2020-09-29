رياضة | الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع سباليتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع سباليتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر في لجنة التخطيط بالنادى الأهلى موقف إدارة الأخمر من التعاقد مع الإيطالى سباليتى لخلافة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حال رحيله عن تدريب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: لم يحدث من قريب او بعيد مفاوضات مع سباليتى، مؤكدًا من الصعب توفير قيمة عقد المدرب الإيطالي لذلك لم نفكر فيه، وارتباطه بالانتقال لتدريب الأهلى ليس له أى أساس من الصحة".

وأضاف: "وضعنا عدد من الأسماء الكبيرة في حالة رحيل فايلر والأمور تسير بشكل جيد ونفاضل بين الأفضل بينهم.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى، أعلن حسم مصير السويسرى رينيه فايلر مع الفريق الخميس المقبل.