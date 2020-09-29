شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الترسانة في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترسانة المقرر لها مساء غداً بإستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويغيب عدد كبير من لاعبى الأهلى للإصابة أو للإيقاف أو لأسباب فنية حيث يغيب كل من أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف ورامى ربيعة للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وعلى معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على راحة لمدة يومين قبل الانضمام إلى منتخب تونس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لإراحة عدد من لاعبى الفريق فى لقاء الغد، وسيُعلن المدرب السويسرى قائمة المباراة عقب مران اليوم للدخول فى معسكر مغلق والذى يُعد المعسكر الأخير للمدرب السويسرى الذى سيرحل عقب لقاء الغد المرتقب.

Advertisements

على صعيد المدرب الجديد للفريق الذى سيتولى المسئولية بعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى بعد أيام، فقد دخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى دائرة اهتمام الأهلى ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة رينيه فايلر المدير الفنى الحالى، فيما اعتذر الإيطالى سباليتى المدير الفنى السابق لنادى أنتر ميلان عن تولى المسئولية الفنية للأهلى وجاء إعتذار سباليتى لأنه يتقاضى فى الوقت الحالى ما يوازى 4.5 مليون سنويا، وهو جالس فى منزله دون عمل لكونه مازال مرتبطا بعقد مع نادى أنتر ميلان الإيطالى حتى العام المقبل، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو سنويا رغم اقالته، وذلك لحين تسوية الأمر مع النادى أو التعاقد مع فريق جديد، وتلقى سباليتى فى الفترة الأخيرة عدد من العروض أبرزها من فيورنتينا الإيطالى وجونزا الصينى وغيرها، لكنه رفضها جميعا، مفضلا فلوس الانتر عن العودة للتدريب مع أى ناد أخر، حتى عندما فاوضه ميلان فشلت المفاوضات بسبب مطالبة انتر تحمل ميلان باقى قيمة الشرط الجزائى الخاص بالمدرب بالإضافة إلى قيمة راتبه الذى يُعادل 5 ملايين يورو، وأقال انتر ميلان سباليتى يونيو 2019، وذلك بعد قيادته الفريق للتاهل إلى دورى ابطال أوروبا، وهو الذى تولى تدريب "النيراتزوري" يونيو 2017 بعقد يمتد حتى 2021 لكن تم اقالته قبل نهايته بموسمين.