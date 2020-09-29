رياضة | ميدو: الجونة اكتسب كراهية جمهور نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 05:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الجونة اكتسب كراهية جمهور نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن موقف فريق الجونة في أعين جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد المباريات الأخيرة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "نادي الجونة اكتسب كراهية جمهور نادي الزمالك، وكل مشجعين وجماهير الابيض تتمني هبوطهم لدوري القسم الثاني خلال منافسات الموسم الجاري".

وأضاف، " الجونة قدم مباراة كبيرة للغاية أمام نادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والزمالك كان من الممكن أن يخرج بنتيجة غير الانتصار لكن الخبرات حسمت المباراة لصالحهم ".

وحقق نادي الزمالك الانتصار علي حساب نادي الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.