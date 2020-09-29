شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو بيريرا يترك واتفورد من أجل أودينيزي الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي واتفورد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، عودة لاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيريرا، إلى أودينيزي الإيطالي، في انتقال نهائي.

وسجل بيريرا 18 هدفا في 115 مباراة مع واتفورد في كل المسابقات، منذ انضمامه من يوفنتوس في 2016. ولعب بيريرا بصفوف أودينيزي بين عامي 2011 و2015، وسجل معه ثمانية أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات.