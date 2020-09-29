شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يتعاقد مع يوشكو جفارديول 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد لايبزيج الألماني، مع المدافع الكرواتي الشاب يوشكو جفارديول 5 مواسم قادما من صفوف فريق دينامو زغرب الكرواتي. وقال جفارديول: «إنني كلاعب شاب، كان من المهم بالنسبة لي الانضمام إلى ناد يمكنه مساعدتي على اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرتي الاحترافية». وتابع: «هذا بالتحديد ما يقدمه لايبزيج، فقد استعرض النادي عدة مرات كيفية تطور اللاعبين وتحسن مستوياتهم فيه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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