شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية شتوتجارت في «البوندزليجا».. ماينز يقبل مدربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال نادي ماينز، مديره الفني أخيم بايرلورتسر، بعد هزيمة الفريق 1-4 أمام ضيفه شتوتجارت، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني.

وكانت صحيفة «بيلد» قد أشارت في وقت سابق، إلى أن النادي اتخذ القرار، بعد هزيمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم، واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول البوندزليجا بدون رصيد من النقاط.