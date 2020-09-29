شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية شتوتجارت في «البوندزليجا».. ماينز يقبل مدربه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال نادي ماينز، مديره الفني أخيم بايرلورتسر، بعد هزيمة الفريق 1-4 أمام ضيفه شتوتجارت، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني.
وكانت صحيفة «بيلد» قد أشارت في وقت سابق، إلى أن النادي اتخذ القرار، بعد هزيمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم، واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول البوندزليجا بدون رصيد من النقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رباعية شتوتجارت في «البوندزليجا».. ماينز يقبل مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.